Alghero-Scala Piccada, 93 auto al via

Automobilismo. Riflettori accesi sulla 61esima edizione Alghero-Scala Piccada in programma domani mattina 2aprile. Oggi è stata una giornata di prove per auto e piloti su uno dei tracciati più famosi d'Italia. I protagonisti delle gare di velocità in salita si sono confrontati per tutto il giorno nel corso delle ricognizioni: i tempi nelle due salite hanno dato ragione al campione italiano Simone Faggioli su Norma motorizzata Zytech e al campione europeo Cristian Merli su Osella turbo. Tra i sardi in evidenza Vacca e Farris. Per loro ottimi riscontri cronometrici. Saranno 93 le vetture al via domani mattina sui 5 mila e 100 metri della statale 292 che da Alghero porta a Villanova Monteleone. Due le manche previste dal regolamento. Al termine verrà incoronato il vincitore assoluto della gara e quelli delle diverse categorie in quella che è la prima sfida del campionato italiano velocità montagna.