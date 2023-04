America's cup a Cagliari. Annullate le regate. La Regione: "Accordi non rispettati"

Non si terra' piu' in Sardegna la prima tappa europea delle World series dell'America's Cup, che si sarebbe dovuta svolgere nell'Isola dal 12 al 15 ottobre prossimi.La Regione ha deciso di rinunciare alle regate nel Golfo degli Angeli, a Cagliari (dove ha base il team di Luna Rossa), nonostante l'anno scorso avesse gia' reperito le risorse per la promozione, pari a 6,1 milioni di euro, stanziati prima con una legge di variazione di bilancio, una delle cosiddette 'Omnibus' e poi con l'ultima finanziaria. L'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, conferma all'AGI di avere gia' provveduto a inoltrare una lettera ad Albert Vilumara, direttore commerciale dell'America's Cup Event Barcelona (Ace), societa' incaricata di organizzare la 37esima America's Cup di Barcellona nel 2024, e a Grant Dalton, amministratore delegato del Team New Zealand. Nella missiva l'assessore spiega che la Regione non ha alcun interesse a ospitare una tappa successiva alla prima delle Ac World Series e che e' stato richiesto il 'definanziamento' dei fondi, in modo che i 6,1 milioni di euro possano ritornare nelle disponibilità delle casse regionali per essere poi impegnati in altre attività'.