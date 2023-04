America's Cup addio, il ministro Abodi: "sconfitta economica e sportiva"

“Una grande 'sconfitta' di carattere economico e sportivo della quale non si comprendono le ragioni, ma si avvertono le responsabilità”. Sono durissime le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport in riferimento alla rinuncia da parte degli organizzatori dell'America's Cup, a portare a Cagliari una delle regate preliminari all'evento velico del 2024. "Mi auguro, a questo punto, - ha aggiunto Abodi - che l’Italia possa avanzare un’altra candidatura autorevole per mettere in condizione America’s Cup Event di scegliere in ogni caso la nostra Nazione per un avvenimento di straordinario valore sportivo, anche in chiave tecnologica, dal grande impatto anche dal punto di vista turistico”.