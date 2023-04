Andrea Chénier, arriva al Lirico il dramma di Umberto Giordano

Dramma d'ambiente storico sullo sfondo della Rivoluzione francese, “Andrea Chénier” di Umberto Giordano torna al Lirico di Cagliari dopo quindici anni di assenza, come terzo titolo della stagione 2023. L'opera - regia di Nicola Berloffa, sul podio il maestro Donato Renzetti - sarà in scena da venerdì 21 aprile alle 20,30 con nove repliche in programma fino al 3 maggio. Venerdì 14 alle 17, nel foyer di platea del teatro, il musicologo Vincenzo Borghetti, ricercatore all'Università di Verona, la presenterà al pubblico nel corso di un incontro a ingresso libero.

Opera in quattro quadri su libretto di Luigi Illica, “Andrea Chénier” racconta le vicende dell'omonimo poeta francese, giustiziato a trentuno anni sulla ghigliottina, mentre il personaggio di Carlo Gérard è ispirato al rivoluzionario Jean-Lambert Tallien. Il dramma andò in scena in prima assoluta alla Scala di MIlano il 28 marzo 1896, diretto da Rodolfo Ferrari e interpretato dal tenore Giuseppe Borgatti, dal soprano Evelina Carrera e dal baritono Mario Sammarco.

“Andrea Chénier” sarà replicato sabato 22 aprile alle 19, domenica 23 alle 17, mercoledì 26 alle 20,30, giovedì 27 alle 19, venerdì 28 alle 20,30, sabato 29 alle 17, domenica 30 alle 17 e poi, per le scuole, la mattina del 2 e 3 maggio.