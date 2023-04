Anniversario dello scudetto, una messa per ricordare Gori

In occasione dell'anniversario dei 53 anni dello Scudetto del Cagliari, sarà celebrata alle 9 nella chiesa del borgo di Sant'Elia una messa per ricordare Bobo Gori e tutti gli ex calciatori del Cagliari defunti, organizzata dal Cagliari Calcio con l'Associazione degli ex calciatori rossoblù. Sempre alle 18 Alessandro Deiola e Marco Mancosu in rappresentanza della squadra parteciperanno a Sestu alla posa simbolica della prima pietra (in corso Italia, angolo via Dante) della piazza che il Comune intitolerà ai 'Campioni d'Italia 1969-70'.



A seguire è previsto un incontro con i tifosi nella sede del Cagliari Club 'Gigi Riva'.