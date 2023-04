Quasi un cagliaritano su due è molto soddisfatto della qualità dell'aria che respira

Quasi un cagliaritano su due (il 48%) è molto soddisfatto della qualità dell'aria che respira in città. Si tratta del miglior dato rilevato in Italia (la media nazionale si attesta sul 30%). Appena l'11% la ritiene insufficiente, il 17% ha notato un peggioramento negli ultimi due anni, il 65% non nota differenze. Per quanto riguarda le aree verdi urbane a disposizione, sei cagliaritani su dieci si dichiarano soddisfatti della quantità di parchi, zone alberate e giardini di quartiere a disposizione.

Il capoluogo risulta invece indietro sul tema mobilità green: è una delle città con meno colonnine elettriche vicino ai cittadini. Lo dice il 30% degli intervistati. Il 60% è orientato a privilegiare gli spostamenti in auto a scapito della mobilità leggera e sostenibile. L'ipotesi delle città a 30 km/h spacca quasi a metà la popolazione italiana, ma Cagliari è una delle città più favorevoli: il 60% di sì.

In generale i cagliaritani si dichiarano meno critici del resto degli italiani per quanto riguarda il livello di efficienza energetica e della sostenibilità ambientale della propria città, attribuendo al capoluogo una valutazione di 5,8 su 10 (la media nazionale è di 5,4). Negli ultimi tre anni il 27% dei cagliaritani ha effettuato lavori di ristrutturazione per l'efficientamento energetico. La riduzione dei bonus edilizi ha avuto un impatto sulle intenzioni future dei cittadini: più di 1 su 5 (21%) ritiene che nei prossimi 12 mesi non effettuerà lavori di efficientamento energetico a causa delle minori agevolazioni, mentre il 34% non si farà bloccare dalla riduzione delle agevolazioni. La motivazione più indicata da chi effettuerà i lavori è quella della scelta green legata al risparmio (al 13%), mentre appena l'8% lo farebbe per adeguarsi alla direttiva UE sulle case green. Tra i no, invece, svetta l'impossibilità di sostenere i costi dei lavori con le minori detrazioni e agevolazioni a disposizione, motivazione indicata dal 20% del campione.

Sono alcuni dei dati rilevati dalla nuova ricerca di Changes Unipol, realizzata ed elaborata da Ipsos, sul parere degli italiani sullo stato dell'arte delle città in materia di sostenibilità ambientale.