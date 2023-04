Arriva a teatro la vera storia del Fight Club

Il 29 ottobre di 24 anni fa usciva in Italia "Fight Club", film tratto dal primo romanzo dello scrittore americano Chuck Palaniuk. La pellicola ebbe un successo strepitoso, forte anche di una colonna sonora eccezionale e di un cast stellare con Brad Pitt ed Edward Norton, e contribuì a far crescere vertiginosamente le vendite del libro che da quel momento divenne un best seller. Oggi la storia di Jack e Tyler arriva nei teatri dell'Isola grazie agli "Artisti fuori posto", compagnia cagliaritana che porterà in scena per la prima volta la nuova produzione "La prima regola del Fight Club" per la regia di Alessandro Pani e Filippo Salaris. Tre gli appuntamenti: domenica 23 aprile a Cagliari, alle 21.30 nella sala M2 del Teatro Massimo; sabato 29 aprile a Sinnai alle 20.30 al Teatro Civico; sabato 6 maggio a Elmas alle 20.30 al Teatro Maria Carta. "Lo spettacolo - dichiarano i registi - non vuole essere una riproposizione del libro o del film, ma partendo da alcuni estratti del racconto presenteremo una narrazione nuova in grado di coinvolgere lo spettatore in una profonda riflessione". Temi centrali della storia sui cui la compagnia concentra lo spettacolo sono la mascolinità tossica, incarnata dal personaggio di Tyler Durden, l'alienazione dell'individuo all'interno della società rappresentata dal protagonista, l'amore impossibile. "La prima regola del Fight Club", realizzato con inserti visivi e sonori di grande impatto, vedrà in scena Filippo Salaris nel ruolo di Tyler, Alessandro Pani come narratore, Piero Murenu che interpreta Bob e altri personaggi, Noemi Medas (Marla Singer) e nel ruolo delle Scimmie spaziali Alessio Arippa, Alessandro Redegoso, Valentino Pili e Paolo Salaris. Luci di Ivano Cugia, costumi di Alessandra Lecis, make up di Carla Aledda; le foto e video di scena e backstage sono di Oscar Gaviano, la grafica è di Piero Murenu.