Asinara, nasce la app per segnalare i rifiuti in mare

Una app che permette di segnalare la presenza di rifiuti in mare, con l'obiettivo di costruire una banca dati finalizzata a monitorare e contrastare il fenomeno. Si chiama “Sea waste finder” e a utilizzarla in via sperimentale nell'area marina protetta dell'Asinara sarà domani, in occasione della “Giornata del mare”, un team di ricercatori universitari e pescatori. L'iniziativa rientra in un progetto promosso dall'Università di Sassari in collaborazione col Parco nazionale dell'Asinara, l'ateneo di Ferrara, quello di Bucarest, Flag Nord Sardegna, Co.pe.ga. Società cooperativa a.r.l. di Porto Torres, cooperativa pescatori di Stintino e l'agenzia di tecnologia digitale Innovyou.

Nei prossimi mesi l'Asinara sarà sottoposta a un controllo costante dei rifiuti marini. I team di ricerca coinvolti si occuperanno anche delle analisi chimiche, con focus sulle plastiche, per individuare sostanze pericolose su campioni di rifiuti raccolti a mare e a terra, ed elaboreranno un protocollo di monitoraggio e smaltimento, con particolare attenzione ai processi di economia circolare e a criteri di analisi costi-benefici. Infine, sono previsti tavoli di consultazione per presentare e discutere i risultati intermedi e finali e un congresso conclusivo.