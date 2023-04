Aumentano i biglietti sui traghetti per Carloforte e La Maddalena

Aumentano i prezzi dei biglietti per raggiungere La Maddalena e Carloforte, ma solo per i non residenti. La decisione dell’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, va incontro alle richieste delle compagnie che svolgono (in proroga) il servizio di collegamento con le isole minori: a Delcomar srl e la Ensamar srl.

Dal 2 maggio il costo del biglietto dunque aumenterà di 50 centesimi di euro: 4,70 euro sulla Maddalena-Palau; 5 euro sulla Carloforte-Calasetta; 5,40 sulla Carloforte-Portovesme. Il passaggio per le auto fino ai a 4 metri di lunghezza aumenterà di 90 centesimi sulla Maddalena-Palau (10 euro invece di 9,10), di un euro sulla Carloforte-Calasetta (10,60 invece di 9,60) e 1 euro e 20 centesimi sulla Carloforte-Portovesme (13,10 invece di 11,90).

Nulla cambierà invece per i residenti che continueranno a pagare per la tratta La Maddalena-Palau 1,30 euro; stessa tariffa per la Carloforte-Calasetta; 1,40 euro sulla Carloforte-Portovesme .

L'aumento, previsto dal contratto, è stato fissato in non più del 10%. Del resto, come sottolinea un comunicato della Regione, l'ultimo aumento tariffario era del 2016.