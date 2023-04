Auto contro guardrail all'ingresso di Cagliari, feriti quattro giovani

E' stata forse la velocità la causa dell'incidente stradale che, intorno alle 21, ha coinvolto fortunatamente soltanto un'automobile in una delle strade del capoluogo che in altre fasce orarie è particolarmente trafficata. Una Volkswagen Scirocco, nel curvone che costeggia il bivio per Giorgino e che si immette sul ponte della Scafa in direzione di Cagliari, si è schiantata sul guardrail ed è sbandata ribaltandosi più volte finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata. A bordo viaggiavano quattro giovani che sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati all'ospedale Brotzu. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi.