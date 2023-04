Aveva sotterrato la droga in giardino, arrestato un 50enne a Monserrato

Nel giardino del condominio in cui vive a Monserrato sono stati trovati 1,3 chili di cocaina, quasi 400 grammi di eroina, 166 di hascisc e 72 grammi di marijuana. La droga per un valore di 350mila euro è stata sequestrata dalla Squadra mobile di Cagliari e l'uomo, un 50enne, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. La droga era nascosta all'interno di alcune buste di plastica infilate in un fusto metallico da dieci litri che era stato sotterrato in giardino. Sequestrati anche 16mila euro in contanti nascosti in una casettina metallica camuffata da dizionario d'inglese. A fare scattare il blitz della Mobile sono state le segnalazioni dei residenti che indicavano un continuo via vai di consumatori di droga.