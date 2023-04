Aveva ucciso il coinquilino al culmine di una lite, condannato a 24 anni

Nel luglio 2021 era stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di aver ucciso il suo coinquilino, il cuoco Massimiliano Lilliu, 33 anni, al culmine di una lite in un appartamento condiviso nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari. Ora la Corte d'Assise, per quel delitto, ha condannato l'ambulante 65enne Francesco Massa a 24 anni di carcere. La Procura aveva chiesto l'ergastolo. L'uomo avrebbe aggredito il giovane dopo un diverbio per un presunto spreco di energia elettrica che lui imputava a Lilliu. Massa lo accusava anche di una serie di furti nella sua camera.

Francesco Massa era stato già condannato a 22 anni di reclusione nel 1997 per l'omicidio di un 19enne commesso due anni prima a Domusnovas, nel Sulcis. Il ragazzo, secondo l'ambulante, guidava in paese a velocità troppo elevata.