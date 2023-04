Blocco stradale per il prezzo del latte: assolti quattro pastori

"Il fatto non costituisce reato". Sono stati assolti con formula piena i quattro pastori accusati di blocco stradale per le proteste legate al prezzo del latte di quattro anni fa. Domenico Carta, 62 anni, i suoi due figli Antonio ed Emanuele, di 36 e 32 anni, tutti di Siniscola, e Silvio Goddi, 45 anni, di Lula, erano a processo a Nuoro per la manifestazione del 13 febbraio 2019, sulla Statale 131. Circa 2.000 persone si erano ritrovati al bivio di Lula, per sollecitare un aumento del prezzo del latte pagato ai pastori.



La Procura aveva chiesto una condanna a 8 mesi per tutti e quattro. Secondo l'accusa , c'era stato un blocco alla circolazione in entrambi i sensi di marcia e la possibilità di passare, su una strada parallela, era stata garantita solo per le urgenze. Una ricostruzione contestata dalla difesa che aveva ribadito il diritto a manifestare, garantito dalla Costituzione, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato. Una richiesta accolta dal giudice in un'udienza durata solo pochi minuti. “Una sentenza storica”, hanno rimarcato i legali dei pastori, "oggi è stato sancito il diritto a manifestare pacificamente”.

Ad attendere l'esito del processo, fuori dal tribunale, un gruppo di indipendentisti, riuniti in un sit-in promosso dall'associazione Libertade. Alla notizia dell'assoluzione i manifestanti hanno abbracciato i quattro pastori.

La prossima udienza per le proteste del 2019 sarà il 27 settembre. A giudizio altri nove allevatori, che avevano manifestato l'8 febbraio al bivio di Siniscola.