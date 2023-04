Braccio di ferro Governo-Regione, impugnata la Finanziaria

15 milioni di euro per il personale e l'aumento delle tariffe dei medici. Per questo il consiglio dei ministri, su proposta del responsabile del dicastero per gli affari regionali e le autonomie il leghista Roberto Calderoli, ha impugnato la finanziaria regionale approvata a febbraio. In particolare la violazione riguarda l'articolo 117, terzo comma, della costituzione. L'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino è ottimista, certo che la questione possa essere chiarita a breve. A marzo era stata la Sardegna ad impugnare la finanziaria nazionale. In particolare la regione aveva contestato la mancata attenzione riservata all'isola rispetto a due temi considerati strategici per lo sviluppo: i trasporti, e nello specifico l’esiguità dello stanziamento previsto per i collegamenti aerei, e l’insularità alla luce della mancata prosecuzione del tavolo tecnico politico finalizzato alla quantificazione e alla compensazione dei costi derivanti dagli svantaggi strutturali determinati dalla condizione insulare.