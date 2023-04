Cabras, visite senologiche gratuite contro il tumore

Visite senologiche gratuite, aperte tutte le donne, per prevenire e combattere il tumore. Il Comune di Cabras aderisce alla campagna "Prenditi cura di te…tutte insieme contro il cancro!" promossa dall'associazione Le Belle Donne Aps su proposta dell'assessorato alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali. A partire da oggi, martedì 4 aprile, è possibile prenotarsi per sottoporsi a uno screening telefonando al numero 0783-397203, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Le visite si svolgeranno sabato 15 aprile presso il poliambulatorio medico di via Custoza a Cabras, e saranno tenute da due medici volontari, gli oncologi Tito Sedda e Antonello Gallus. Lo screening è rivolto alle donne fra i 35 e i 60 anni residenti a Cabras, che riceveranno un appuntamento rispettando l'ordine cronologico di chiamata. Possono accedere anche tutte le pazienti con patologie al seno già note per monitorarne il decorso.

“Capita spesso che le donne non partecipino agli screening provinciali per l'impossibilità di spostarsi in maniera autonoma fuori dal proprio luogo di residenza. La collaborazione con le istituzioni risulta indispensabile per una coordinazione sinergica, al fine di rendere alla comunità un servizio utile che in taluni casi può letteralmente salvare la vita alle pazienti”, ha spiegato Maria Cadeddu presidente dell’associazione Le Belle Donne APS. “Siamo fiduciosi in una importante adesione da parte delle nostre concittadine – ha aggiunto il sindaco Andrea Abis – intendiamo avviare nuove future collaborazioni con l'associazione affinché l'accesso alle visite preventive possa diventare una consuetudine”.