Cagliari, alla Domus arriva la Ternana

Dopo due giorni di pausa riprendono ad Asseminello gli allenamenti del Cagliari reduce dalla pesante sconfitta contro il Parma. La prossima sfida in programma domenica alle 16.15 alla Domus contro la Ternana. Ranieri dovrà fare a meno dello squalificato Azzi che dovrebbe essere sostituito da Barreca a cui si aggiungono altri due infortunati Mancosu e Capradossi. Con 48 punti e il sesto posto in classifica i rossoblù devono tentare di vincere tutte le quattro gare che restano per cercare di posizionarsi al meglio in chiave playoff.