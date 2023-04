Cagliari, un'auto travolge madre e figlio

La donna è in condizioni gravi, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Trasferito in ospedale anche il figlio, anche se è in condizioni migliori della madre.

I due pedoni stavano attraversando la strada vicino alla rotatoria di viale Monastir. L'auto li ha travolti e il conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Subito sul posto due ambulanze del 118, polizia locale e carabinieri. Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare il pirata della strada e ricostruire la dinamica dell'incidente.