Cagliari, Ranieri: "Frosinone? Rispetto sì, paura mai"

Cagliari all'assalto della capolista Frosinone per cercare vittoria e coraggio in vista dell'ultimo scatto promozione. Sabato alle 16:15 la squadra di Grosso arriva alla Domus: le mancano pochi punti per la Serie A. Mentre il cammino dei rossoblù è ancora lungo: la meta è quota 60, poi ci saranno i playoff. “Noi dobbiamo sempre fare il massimo,” ha detto Ranieri nella conferenza stampa dell'antivigilia," per non avere niente da rimproverarci al di là di quello che riusciremo a raccogliere. E con questo spirito affrontiamo il Frosinone: rispetto sempre, paura mai. Noi in ogni partita bussiamo alla porta per vincere. Se poi gli altri sono più forti gli faremo i complimenti".