Cagliari si candida a città europea del verde

Cagliari ci riprova e si ricandida come Capitale Verde Europea 2025. Dopo il secondo posto dello scorso anno, il comune si propone con il coordinamento più ampio della Città Metropolitana. Il riconoscimento, istituito dalla Commissione Europea nell'ambito dell'European Green Capital Award, ha l'obiettivo di premiare le città europee verdi con oltre 100 mila abitati che possano essere prese come modello per le proprie soluzioni innovative e sostenibili.

''Le iniziative legate al verde e alla sostenibilità - il commento del sindaco Paolo Truzzu - sono al centro della progettazione non solo del Comune di Cagliari ma anche della Città Metropolitana, e riteniamo che Cagliari, con il sostegno di tutto il territorio, possieda tutti i requisiti per candidarsi e portare a casa questo premio".