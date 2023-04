Cagliari, si presenta all'esame della patente con l'auricolare, denunciato

Ancora un tentativo di truffa all'esame per la patente a Cagliari. Un 26enne originario del Bangladesh è stato sorpreso a comunicare tramite auricolare bluetooth con una persona che gli suggeriva le risposte dall'esterno. Il ragazzo aveva nascosto l'auricolare sotto la cuffia per la traduzione delle domande che gli era stata fornita in quanto cittadino straniero. L'inganno è stato scoperto grazie alla perquisizione effettuata al termine della prova dagli operatori della Motorizzazione e della Polizia, che avevano notato il suo atteggiamento sospetto. Il giovane è stato ora denunciato in stato di libertà. Si tratta del sesto episodio di questo tipo avvenuto alla Motorizzazione civile del capoluogo.