Calderoli il 19 maggio a Cagliari, focus sull'autonomia

Il 19 maggio prossimo il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli sarà a Cagliari per un approfondimento sul disegno di legge sull'autonomia differenziata. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, all'apertura della seduta dell'Aula che ha all'ordine del giorno la proposta di legge nazionale sulla costituzione della circoscrizione Sardegna per le elezioni del Parlamento europeo. Il programma della visita sarà messo a punto nei prossimi giorni. Viste le sollecitazioni arrivate da entrambi gli schieramenti per avere dei chiarimenti sull'applicazione dell'autonomia differenziata, è molto probabile che Calderoli parlerà direttamente nell'Aula del Consiglio regionale.