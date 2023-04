Cambia volto la piazza di Ulassai con le opere di Maria Lai

Al via il concorso internazionale di idee per riqualificare il Campo di Barigau a Ulassai, la piazza che rappresenta il cuore sociale e culturale del paese, il simbolo storico e artistico della comunità che ospita l'opera "Il volo del gioco dell'oca" di Maria Lai. Riprodotto in due interventi compositivi, il lavoro della celebre artista ogliastrina vede il rifacimento in acrilico sulla pavimentazione antistante la piazza delle 13 caselle che compongono il gioco, realizzato perché i bambini si divertissero e le persone la abitassero lo spazio. Sulla facciata della sede della scuola che da sulla piazza, è stato invece installato un grande pannello di forex composto da un itinerario ludico e didattico arricchito dalle illustrazioni della filastrocca ideata da Maria Lai, scomparsa nel 2013. Visto l'inestimabile valore storico-identitario dell'area, verranno coinvolti i cittadini di Ulassai, che attraverso un apposito sondaggio diranno la loro sui quattro progetti scelti dalla commissione da cui scaturirà quello vincitore. "Puntiamo a selezione la migliore idea che mantenga vivo questo spazio e ci indichi come utilizzarlo - spiega all'ANSA il sindaco Giovanni Soru - Con un punto fermo, però: l'unione tra la piazza del Campo di Barigau in cui tutti noi abbiamo giocato sin da piccoli, compresa Maria Lai, e la comunità. Tutto questo rispettando la storia di quest'area e nel recupero delle espressioni artistiche di Maria, la nostra compaesana che attraverso la sua opera ha lasciato un patrimonio grandissimo a al paese e a tutti noi". L'obiettivo, dunque, è di riconnettere i differenti spazi circostanti il campo in un sistema unitario che gestisca le zone pedonali, il traffico veicolare, il verde pubblico e che possa far emergere le potenzialità intrinseche del luogo. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera è di 1 milione e 960mila euro. Per partecipare al concorso c'è tempo sino al 28 giugno prossimo.