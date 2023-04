Carbonia, scontro tra due moto: una vittima

Incidente mortale nel pomeriggio sulla statale 126, all'altezza del km 12, nel territorio di Carbonia. Un uomo è morto nello scontro fra due moto. Si tratta di Antonio Puddu, 58 anni, residente a Sant' Antioco, autista dell'ARST. Intervenute le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine oltre a un'ambulanza. Ferito ma non in pericolo il ragazzo che era sull'altro mezzo. E' stato trasportato presso l'ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti.