Carcere minorile, la garante per l'adolescenza promuove la gestione

GARANTE ADOLESCENZA, MASSIMA ATTENZIONE PER DETENUTI QUARTUCCIU =

"Ho visto una comunità che affronta la sofferenza, l'emarginazione e le fragilità dei minori reclusi, restituendo loro un orizzonte di speranza, un nuovo progetto di vita, una possibilità di rialzarsi per ricominciare". L'ha dichiarato la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu dopo una visita al carcere minorile di Quartucciu, in cui ha rilevato grande attenzione verso i giovani ospiti.

Nella struttura, scarsa manutenzione per carenza di fondi, ma anche spazi all'aperto curati e idonei: nel giardino, alcune aziende stanno realizzando un progetto di giardinaggio e di impianto ortofrutticolo. Il penitenziario è però isolato, situazione che penalizza i ragazzi da inserire in ambiti lavorativi esterni, i familiari che vanno a visitarli e i volontari, che vorrebbero raggiungerlo coi mezzi pubblici.

"Le attenzioni nei confronti degli otto giovani ospiti è massima da parte di tutto lo staff interno", ha proseguito la Garante.