Carenza medici, stipendi più alti a pediatri in sedi disagiate

Dagli 800 ai 1.400 euro in più nello stipendio per 137 medici pediatri titolari di incarichi a tempo indeterminato nelle sedi disagiate e disagiatissime della Sardegna. È stato siglato l'accordo tra i sindacati dei pediatri di libera scelta e la Regione con un'intesa valida per tre anni. Le sedi a rischio sono state individuate secondo la rispondenza ad almeno cinque dei sette criteri stabiliti dalle linee guida regionali. Confermate 96 sedi disagiate per la pediatria già attive, a cui si aggiungono ulteriori 41 sedi, tra disagiate e disagiatissime, a causa, ad esempio, dei collegamenti o per la loro distanza dagli ospedali e dove oggi si registra maggiore difficoltà a trovare medici disposti a ricoprire incarichi. Previste retribuzioni mensili aggiuntive di 800 euro per le sedi disagiate e di 1.400 euro per le sedi disagiatissime, per questo la Regione ha stanziato 600mila euro l'anno dal bilancio regionale.