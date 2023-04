Carne non tracciabile, 90 chili sequestrati a Cagliari

La carne, congelata, era in vendita in un minimarket etnico a Cagliari. In tutto circa 90 chili tra pollo, suino e manzo, sono stati sequestrati dai carabinieri delle stazioni locali insieme ai militari del Nas. Alcuni dei prodotti esposti erano senza etichettatura e non avevano elementi identificativi per la rintracciabilità. Insomma la carne poteva costituire un pericolo per i consumatori. Il titolare dell'attività è stato multato per 4.500 euro.