Castelsardo, un milione di euro per rivoluzionare la raccolta differenziata

L'obiettivo è migliorare la raccolta differenziata, ridurre la produzione di rifiuti e raggiungere i target previsti dalla normativa nazionale ed europea. Il comune di Castelsardo ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Ambiente di quasi un milione di euro (961.028,67 euro) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto si è classificato al 176esimo posto su oltre 3mila domande presentate. Tra gli interventi previsti, il passaggio alla cosiddetta tariffazione puntuale e il completamento del nuovo Centro di Raccolta Comunale. Verrà creato anche uno “Smart Reuse”, un centro dove potranno essere conferiti oggetti che altri, gratuitamente, potranno prelevare e riutilizzare o ricavarne componenti di ricambio. In casa, ogni contenitore domestico sarà inoltre dotato di microprocessori per identificare elettronicamente ogni mastello. Verranno installate isole ecologiche per la raccolta stradale di rifiuti riciclabili e contenitori selettivi nei luoghi della movida.