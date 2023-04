Chessa: "Sulle World Series spero in un accordo"

Dopo la battuta d'arresto sulle World Series dell'America's Cup di vela, che avrebbero dovuto tenersi a Cagliari in autunno, l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa si dice ora “convinto che ci siano le condizioni” per creare, nei prossimi giorni, un incontro (anche in videoconferenza) tra la Regione e la società organizzatrice Ace Barcellona, "così da raggiungere l’obiettivo comune nel rispetto dei ruoli”.

"Voglio auspicare - scrive Chessa in una nota - che si possa trovare con la Società organizzatrice un’intesa per realizzare e valorizzare adeguatamente l’appuntamento di Cagliari, ovviamente nel rispetto delle norme e dei regolamenti e col perfezionamento della documentazione che attesti la congruità del finanziamento".

Chessa insiste nel sostenere che l'organizzazione aveva parlato di "prima tappa europea" da ospitare a Cagliari e parla di una documentazione "insufficiente" inviata dagli organizzatori.