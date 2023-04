Un gruppo di gestori di chioschi ambulanti di panini hanno inscenato un sit-in bloccando in parte il traffico in via Roma a Cagliari. La protesta in mattinata davanti al municipio, dopo che nelle scorse settimane diversi furgoni - da anni installati in vari punti della città - sono stati fatti sgomberare. In un caso per consentire di andare avanti con i lavori della metro, in altri per irregolarità nelle concessioni.