Ciclismo: 6+6 Ajo Sardegna, 1200 km fra turismo e pace

Maglia azzurra ispirata alla reggia di Barumini e ai Giganti di Mont'e Prama. Un viaggio di milleduecento chilometri in bicicletta con partenza da Dorgali alla scoperta della Sardegna. Anche in nome della pace: tra i partecipanti un ciclista russo e una ucraina.

È la 6+6 Ajo Sardegna: il via è previsto il 27 aprile. Ultima tappa il 30 aprile. Gli iscritti sono 180 con il 40% proveniente da paesi esteri (Europa, Russia, Ucraina, Filippine, Israele e Stati Uniti). In totale sono 17 le nazioni rappresentate. Sport, ma con radici nella cultura e nella tradizione. Nel disegnare i due tracciati dell'evento si è tenuto conto delle indicazioni del network Sardinia Ride, soggetto riconosciuto dal bando Sardegna Ricerche "Sardegna, un'isola sostenibile" e dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica. I due tracciati, entrambi di circa 600 km, consentono ai partecipanti di far conoscere tratti identitari della Sardegna tra scorci paesaggistici storia e tradizioni.

La prima tappa da Dorgali e Belvì è di 96 chilometri. La seconda frazione sarà da Da Belvì a Guasila, poi stop a Villacidro, Cagliari, Cann'è Frau-Muravera, Torre di Barì e di nuovo Dorgali. C'è anche il percorso nord: Nuraghe Losa, Torre del Pozzo-S'Archittu, Alghero, Castelsardo, Cannigione, La Caletta-Siniscola. E ultima corsa al traguardo di Dorgali.