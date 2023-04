Con Einstein Telescope ricadute sul territorio come per il Cern a Ginevra

L'Einstein Telescope porterà ricadute importanti sul territorio e in termini di applicazioni industriali. Non sarà solo il settore della ricerca astronomica a trarre giovamento dalla costruzione in Sardegna del rilevatore gravitazionale di terza generazione. E' quanto sostenuto dalla ministra dell'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, nell'audizione davanti alla Commissione Attività produttive della Camera, illustrando il progetto europeo per l'enorme infrastruttura tecnologica, che l'Italia vorrebbe ospitare nel sito della miniera di Sos Enattos a Lula. In corsa c'è anche una regione al confine tra Olanda, Belgio e Germania. Se l'Italia riuscirà a ospitare questo strumento, la sua costruzione porterà "una ventata di imprenditorialità in una regione che ha le condizioni ideali per l'Einstein Telescope", ha detto ancora la ministra. "Si creerà inoltre - ha concluso - un compound economico, tecnologico e sociale simile a quanto è accaduto per il Cern di Ginevra".