I vigili del fuoco sono interventi poco dopo le 7 del mattino sulla Olbia-Arzachena, al chilometro 322 della statale 125, per soccorrere una donna rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto in seguito a un incidente. L'utilitaria è uscita di strada e, dopo aver divelto il guardrail, è andata a sbattere con violenza contro un albero. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri per accertamenti.