Concessioni balneari, nuove regole per le spiagge

Regole più chiare e semplici per l'utilizzo delle spiagge e delle concessioni demaniali in Sardegna: dalle autorizzazioni stagionali nei comuni senza il Pul, al via libera alla celebrazione dei matrimoni o alle specifiche per le riprese fotografiche per video pubblicitari.

La giunta regionale ha approvato una delibera che chiarisce alcuni aspetti della disciplina in vista della stagione 2023 alle porte e in attesa delle decisioni che l'Italia prenderà riguardo alla direttiva Bolkestein.

In particolare viene data l'opportunità a chi ha il chiosco sulla spiaggia senza lettini e ombrelloni di poter usufruire di un'area fino a 50 metri quadri di superficie dove sistemare tavolini e sedie.

"L'obiettivo finale - sottolinea l'assessore degli Enti locali, Aldo Salaris- è di specificare diritti e doveri degli operatori, anche in termini economici, e semplificare quanto più possibile le procedure per facilitare proprio l'operatività di chi lavora nell'ambito del turismo". E se è crescente l'interesse della Sardegna come meta per riprese fotografiche o cinematografiche, queste spesso comportano l'occupazione, anche esclusiva, di tratti di mare o di arenile. "L'uso del demanio marittimo deve essere comunque compatibile con la pubblica e libera fruizione delle spiagge, nell'interesse dei cittadini sardi e dei turisti".