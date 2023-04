A Pasqua, boom di prodotti sardi. Consumatori contro i cibi sintetici

Dalle allergie ai tumori, sono 53 i pericoli potenziali per la salute di questi cibi prodotti in laboratorio e individuati nel primo rapporto Fao - Oms sul "Cibo a base cellulare", definizione considerata più chiara rispetto al termine "coltivato" preferito invece dalle industrie produttrici, ma ritenuto essere fuorviante dalle due Autorità mondiali. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sul Rapporto pubblicato dalla Fao e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ritiene anche discutibile usare per questi prodotti i termini carne, pollo o pesce.

"Ci vogliono far mangiare prodotti creati in laboratorio dicendo che non inquinano e non creano problemi ma sono sempre di più le evidenze scientifiche che pongono seri dubbi a riguardo - sottolinea il presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - lo hanno capito già i tantissimi sardi che hanno siglato la petizione Coldiretti e che ha portato il Governo italiano a presentare il disegno di legge". Anche per il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba "il tentativo di lanciare su scala mondiale il cibo sintetico non solo

rischia di avere riflessi negativi sulla salute ma di sicuro danneggia fortemente la cultura del buon cibo e del nostro Made in Sardinia".

Il documento evidenzia infine - precisa la Coldiretti - altri aspetti da approfondire come le questioni etiche, le considerazioni ambientali, la preferenza/accettazione dei consumatori, gli aspetti nutrizionali, i costi di produzione, i prezzi dei prodotti finali e i requisiti normativi come i meccanismi di approvazione e le regole di etichettatura. Si tratta infatti di processi produttivi molto più simili a quelli dei farmaci ed in questo ambito - continua la Coldiretti - devono essere valutati.