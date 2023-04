Crisi, il nord ovest si mobilita: manifestazione all'aeroporto di Alghero

Il nord ovest dell'Isola scende in piazza per chiedere più attenzione e più risorse. La mobilitazione indetta da sindacati, istituzioni, enti locali, associazioni di categoria partirà alle 10, all'aeroporto di Alghero. Le manifestazioni saranno quattro, ciascuno con una sua connotazione specifica. Dal problema dei trasporti e della continuità territoriale ai temi legati a energia e industria (se ne parlerà il 17 aprile a a Porto Torres), quindi la sanità (oggetto della mobilitazione del 20 aprile a Ozieri) e infine il problema della zone interne e della sicurezza del territorio (il 27 aprile a Pattada). Emergenze elencate in due lettere che gli organizzatori delle manifestazioni hanno inviato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della Regione Christian Solinas. La richiesta è di attivare tavoli di concertazione e la convocazione di un consiglio dei ministri dedicato ai problemi della Sardegna. Gli organizzatori, se non arriveranno risposte, sono pronti a portare la protesta a Roma.