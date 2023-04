Dalle ferrovie alle reti digitali, 1,3 miliardi per l'Isola dal Pnrr

Reti ferroviarie, idriche, energetiche e digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. La Sardegna punta sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza principalmente per riammodernare infrastrutture di trasporto e servizi ai cittadini e per colmare il gap col resto della Penisola. Le risorse destinate all'amministrazione regionale dal Pnrr, secondo la tabella aggiornata ad aprile e online nel sito istituzionale, ammontano a 1 miliardo e 320 milioni di euro. Ma non sono i soli, ci sono anche quelli predisposti dai singoli Comuni, dagli enti, dalle scuole e Università. Difficile, al momento, compiere un monitoraggio dello stato di avanzamento: tutti gli enti titolari di progetto sono alle prese con le verifiche che serviranno anche per capire quali opere potrebbero essere a rischio o, addirittura, irrealizzabili e rimodulare coì le risorse.

Secondo i dati aperti forniti da Open Cup, la piattaforma della presidenza del Consiglio dei ministri che rilascia periodicamente le tabelle aggiornate sui progetti presentati dai singoli enti e riportati dall'agenzia Ansa- sono oltre 4.370 in totale quelli da attuare nell'Isola, con fondi che sfiorano i 6 miliardi di euro. La fetta più consistente dei fondi gestiti dalla Regione va al capitolo 'Infrastrutture per una mobilità sostenibile', il finanziamento ammonta in totale a 548,7 mln di euro e di questi la maggior parte, cioè 368,5 mln, è destinato a investimenti per incrementare la velocità dei treni e la rete ferroviaria, che sarà elettrificata. A seguire 366,95 milioni sono destinati al capitolo della rivoluzione verde e alla transizione ecologica, con i 200 mln destinati al sistema idrico e alla mitigazione del rischio idrogeologico. Ci sono, poi, 140 milioni di euro destinati al settore della salute; 118,3 all'istruzione e la ricerca e in particolare al piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia; 90 mln per le politiche per il lavoro e 56 divisi tra la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza.

Agli interventi di iniziativa regionale si aggiungono quelli avanzati dai Comuni e da altri enti come scuole e Università. Oltre la metà degli interventi sul Pnrr sono stati presentati dai Comuni, quasi tutti per la digitalizzazione. Dai dati emerge che il territorio che ha richiesto più finanziamenti è la provincia di Sassari (con la Gallura) con circa 1.200 progetti presentati, segue il Sud Sardegna, la Città metropolitana di Cagliari, e poi Nuoro e Oristano. Circa 650 sono quelli depositati dalle scuole, dalle primarie alle superiori.