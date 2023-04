Diari di guerra, mostra fotografica di beneficienza al Castello di San Michele

In mostra a Cagliari al Castello di San Michele, 8 diari fotografici in tempo di guerra. Le immagini esposte fino al prossimo 23 aprile, saranno messe in vendita per contribuire a una raccolta fondi a favore della popolazione ucraina. L'esposizione racconta la vita di otto fotografe del paese in guerra, attraverso 139 immagini e testi personali. Il 21 aprile è prevista anche una visita guidata alla mostra, e al Castello che la ospita, al termine della quale ci sarà una cena di beneficienza, durante la quale saranno vendute le opere.