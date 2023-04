Dinamo femminile sconfitta in casa dalla Geas Sesto San Giovanni

Niente da fare per la Dinamo Femminile di Antonello Restivo. Nella partita di andata dei quarti di finale dei playoff scudetto in serie A1, ha perso contro la Geas Sesto San Giovanni per 85 a 90.

La Dinamo maschile scenderà in campo sabato alle 12 contro Treviso, per cercare di consolidare il quarto posto. Coach Bucchi teme i canestri Adrian Banks, contro cui la difesa di Kruslin potrebbe tornare utile se il croato dovesse rientrare dall’infortunio. Veneti equilibrati, con gerarchie chiare e giovani interessanti, ancora in corsa per un posto nei playoff.