Dinamo, la rinascita contro Trieste

Alla Dinamo serviva una ripartenza dopo il passo falso contro Brindisi e serviva una vittoria per difendere il quarto posto in classifica. La vittoria in casa contro Trieste ha regalato ai biancoblù un doppio risultato atteso e sperato. 103 a 82 il punteggio di una partita in cui i sassaresi hanno saputo imporre il loro ritmo agli avversari e, alla fine, prendere il largo per chiudere senza difficoltà la partita.