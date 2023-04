Dinamo sconfitta a Verona

Una sconfitta inaspettata. Anche perché la squadra di coach Ramagli è da settimane ultima in classifica nel campionato di serie A e arrivava da sei sconfitte di fila. Niente da fare. 87 a 74 il risultato finale, frutto soprattutto di un calo improvviso maturato nell’ultimo quarto. La Dinamo ha sempre condotto il match, senza riuscire però a trovare i canestri giusti per lo strappo decisivo. I biancoblù hanno così chiuso in vantaggio le prime 3 frazioni di gara. Ma non hanno tenuto a distanza i padroni di casa. Ancora senza Jones e con un Robinson che deve ritrovare la forma giusta dopo l’infortunio, la Dinamo è crollata nell’ultimo periodo. Solo 11 i punti realizzati, contro i 27 di Verona. Inutili i 18 punti di Chris Dowe. Così come i 13 di Diop e i 7 rimbalzi di Bedzius. Il parziale ha condannato la squadra di coach Bucchi che non è più riuscita a recuperare. Ora testa e gambe si concentreranno verso la prossima sfida: sabato in casa contro Treviso. La prima delle ultime sei gare della regular season, decisive per la definizione della griglia playoff.