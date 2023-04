Dinamo Women, al via i playoff: "Siamo pronte"

Coach Antonello Restivo sulla partita: “Siamo pronti per questo appuntamento inatteso. All’inizio dell’anno ci pensavamo ma non con così tanta convinzione, poi il cammino ci ha portato a uno storico quarto posto. Sarà una partita difficile, complicata e nervosa. Dobbiamo diventare più bravi nel controllo dei possessi, dei rimbalzi e delle palle perse. Anche in Coppa Italia abbiamo dimostrato di essere pronti”.

La Geas San Giovanni, avversario già sconfitto nelle final eight di Coppa Italia a Campobasso, sarà ospite della Dinamo Femminile domani sera alle 20:30 per gara 1 dei quarti dei playoff. Si gioca al meglio delle tre gare e martedì 11 si giocherà gara 2 in Lombardia.

Sul pubblico, che grazie a un’iniziativa della società potrà raggiungere Sassari domani sera con dei bus messi a disposizione della Sardegna: “La crescita del nostro pubblico è la cosa più bella che abbiamo creato, al di là dei risultati raggiunti. La cosa più bella è vedere tante giovani, tante ragazzine che poi si avvicinano alle nostre giocatrici dopo le partite. Ho visto gruppi venire Oristano, Cagliari e Siliqua per vederci, per noi è importantissimo, ed è importante per tutto il movimento del basket femminile”.

Elin Gustavsson, ala forte delle Dinamo Women, soprannominata “Mastermind” per la sua intelligenza in campo: “In Coppa Italia non ci davano per favorite, ma noi pensavamo di poterle battere, e nel finale abbiamo aggiustato la gara con la giusta cattiveria e la giusta identità. È la quarta volta che giochiamo contro, e diventa sempre più difficile perché le due squadre si conoscono sempre di più. Ma noi ci stiamo divertendo, giochiamo da squadra, siamo sulla strada giusta. Penso che all’inizio ci sarà nervosismo, tensione, ma sarà una tensione positiva”.