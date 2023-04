Dinamo Women eliminata, finisce ai quarti il sogno biancoblu

Si ferma ai quarti di finale l’avventura della Dinamo Sassari Women nei playoff di LBF. Le ragazze di Antonello Restivo, nonostante una buona prestazione, cedono il passo alle lombarde per 83-77. Non è bastata alle biancoblù una Holmes in giornata per avere la meglio sulle giocatrici di coach Zanotti che in Lombardia concludono una stagione straordinaria.