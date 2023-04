Divieto di incatenare le bici ai pali pubblici: ricorso al Tar contro il regolamento

La Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) scende in campo contro il regolamento di sicurezza e polizia urbana di Cagliari. E' stato depositato un ricorso al Tar per contestare il divieto di incatenare le biciclette ad infrastrutture pubbliche non destinate a questo scopo.

“L'amministrazione non ha voluto dare ascolto alle nostre proposte di modifica”, fa sapere Virgilio Scanu, presidente Fiab, “intraprendiamo la via giudiziaria per difendere il diritto alla mobilità di migliaia di persone che usano la bicicletta negli spostamenti quotidiani”.

Nel mirino l'articolo 19 del regolamento recentemente approvato dal Consiglio comunale. Secondo l'associazione è in contraddizione con le normative nazionali ed europee sulla mobilità sostenibile e con il Piano urbano della mobilità sostenibile adottato dallo stesso Comune di Cagliari che ha tra i suoi obiettivi la “promozione e l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante nonché il miglioramento della mobilità per le persone a basso reddito”.