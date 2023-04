Donazione degli organi, Sardegna terza in Italia per generosità

La Sardegna è terza tra le regioni italiane per la generosità nella donazione degli organi: l'indice del dono è del 66/100 e i consensi alla donazione superano il 76%, al di sopra della media nazionale, ferma al 68,2%. Lo certifica l'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. Per quanto riguarda le città, maggior generosità si registra a Sassari e Cagliari tra i grandi centri, Nuoro e Alghero tra i medio-grandi, Oliena e Cardedu tra i più piccoli.