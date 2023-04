Donna di 44 anni trovata morta in casa a Quartu

È stata trovata morta in casa a Quartu una donna di 44 anni. L'allarme è arrivato ai Vigili del fuoco dalla polizia, che a sua volta aveva ricevuto una segnalazione, intorno alla mezzanotte. Inutile l'intervento del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sono stati avviati tutti gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.