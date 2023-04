Due furti in due giorni nello stesso centro commerciale, denunciato un 68enne

Due furti nel giro di poche ore nello stesso centro commerciale: la prima volta ha portato via senza pagare attrezzatura da bricolage per un valore di circa 300 euro; il giorno successivo ha tentato una seconda sottrazione di merce per circa 200 euro, senza riuscirci. Un pensionato di 68 anni di Villacidro è stato denunciato dai carabinieri a Guspini per furto aggravato e continuato. Dopo il primo raid, durante il quale l'uomo era riuscito a sottrarre dal reparto dedicato al bricolage attrezzatura varia tra cui 7 saldatori, e 2 smerigliatrici, la responsabile del punto vendita aveva sporto una denuncia ai militari. Quando, il giorno successivo, il sessantottenne ha cercato di ripetere il furto è stato bloccato dalla vigilanza del centro commerciale e, poi, dai carabinieri, che lo hanno denunciato dopo aver restituito la refurtiva.