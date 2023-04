Einstein Telescope, 50 milioni di euro di investimenti dal Pnrr

"Con la conversione del decreto-legge Pnrr abbiamo messo in salvo il corretto svolgimento dell'iter per la realizzazione dell'Einstein Telescope, garantendo la sua priorità rispetto a ulteriori attività economiche nelle aree in cui è prevista la sua realizzazione, compresi i parchi eolici che avrebbero costituito una grave alterazione dell'ecosistema favorevole alla candidatura dell'Italia". Tradotto: no alle pale vicino a Sos enattos. La ministra della Ricerca Anna Maria Bernini torna a sottolineare l'importanza strategica per l'Italia della candidatura delle ex miniere di Lula a ospitare il futuro osservatorio gravitazionale. Lo fa in parlamento rispondendo a un Question time in Commissione cultura alla Camera. L'Italia ha investito nel progetto quasi 50 milioni di euro presi dal Pnrr. Ma le ricadute economiche stimate, oltre naturalmente ai traguardi scientifici, sono molto più alte: oltre 6 miliardi di euro in 9 anni e 36mila occupati solo per la sua costruzione.