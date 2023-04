Elezioni amministrative, presentate le liste per i 39 comuni al voto a maggio

Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto nei comuni con più di 15mila abitanti che andranno al voto il 28 e il 29 maggio. Tre i candidati alla carica di sindaco a Iglesias, altrettanti ad Assemini. Eventuale ballottaggio l'11 e il 12 giugno. In tutto sono 39 i centri che rinnovano sindaci e consigli comunali: 2 nella Città metropolitana di Cagliari, 12 nel Sud Sardegna, altrettanti in provincia di Oristano, 8 nel Nuorese e 6 in provincia di Sassari.

A Iglesias in campo il primo cittadino uscente Mauro Usai sostenuto da sette liste, oltre il Pd, Progressisti, Idea Sardegna e altre civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc. 4 le liste, tutte civiche, che sostengono il medico Beppe Pes. Ufficialmente nessun partito nazionale avrà il suo simbolo ma Pes può contare sui voti di Lega, Udc, Forza Italia, Riformatori e anche il Movimento 5 stelle. Un patto che non è piaciuto a Fratelli d'Italia che infatti ha presentato un suo candidato, il consigliere comunale Luigi Biggio. Ad Assemini, città guidata attualmente da un commissario, torna in campo l'ex sindaco Mario Puddu sostenuto da Riformatori, Sardegna 2020, Udc, più una civica che porta il suo nome. Il candidato del Movimento 5 stelle e del Partito Democratico è Diego Corrias, ex assessore comunale, con lui anche il Psi e una civica. La candidata del centrodestra è Niside Muscas sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.