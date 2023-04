Elio Garavaglia è il nuovo allenatore della Torres femminile

Cambio di guida tecnica sulla panchina della Torres, nella serie B di calcio femminile: la società ha esonerato Mauro Ardizzone, protagonista della salvezza conquistata nella volata finale della scorsa stagione. Al suo posto Elio Garavaglia, esperto allenatore classe che dal 2018 ha guidato il Mozzanica, il Como e il Brescia.

Avrà il compito di traghettare le sassaresi verso la salvezza, quando mancano sette giornate al termine del campionato: la Torres è terzultima con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e ben 14 sconfitte. La zona salvezza dista però un solo punto.

Queste le parole di Garavaglia, che ha diretto già il primo allenamento con le rossoblù: “E' stata una proposta improvvisa, naturalmente conosciamo tutti la storia gloriosa della società. Questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare con tanto entusiasmo e responsabilità. L’obiettivo ora è quello di centrare la salvezza, parlerò con le ragazze per riuscire a trovare tutti insieme l’equilibrio per poter lavorare in modo proficuo e sereno. Adesso avremo tutte partite difficili, il livello di questa Serie B è alto e ogni squadra ha un obiettivo per cui lottare. Tutto dipenderà molto dalla nostra mentalità e dalla voglia di uscire da questa situazione, le nostre motivazioni sono molto forti per questa ragione in campo daremo sempre il massimo".