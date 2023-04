Esplosione in appartamento a Iglesias, ferita un'anziana

Un'esplosione si è verificata in un appartamento al secondo piano di una palazzina di sei ad Iglesias. Nella deflagrazione un'anziana è rimasta ferita. Non si conoscono al momento le cause che hanno provocato lo scoppio, avvenuto in un appartamento in via Cremona. Il 118 di Cagliari ha fatto scattare il piano per le maxi-emergenze e ha inviato sul posto una medicalizzata, l'elicottero dell'Areus e due ambulanze di base che hanno prestato soccorso ad alcune persone intossicate dal fumo. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. L'anziana è stata trasportata a Sassari al Centro grandi ustioni del Santissima Annunziata.